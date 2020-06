Nachbar verbrennt Unrat : Rauch unterm Dach in Longkamp: Keine Verletzten

Longkamp Ein Feuer im Nachbarhaus hat am Montag, 1. Juni, gegen 17 Uhr zu starker Rauchentwicklung in einem Dachstuhl in Longkamp geführt. Zunächst waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sogar von einem Brand ausgegangen.

Doch vor Ort stellte sich heraus, dass kein Feuer ausgebrochen war. Ein Anwohner hatte in der Garage seines Reihenhauses Unrat verbrannt. Der Qualm war laut Angaben der Polizei offenbar unters Dach gezogen, hatte sich dort gestaut und war in den Dachstuhl des Nachbaranwesens gelangt.