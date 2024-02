Brand in der VG Traben-Trarbach Feueralarm an der Mosel: Kaminbrand in Hetzhof (Fotos)

Feueralarm in Hetzhof in der VG Traben-Trarbach: Dorthin ist die Feuerwehr am Mittwochabend, 07.02.2024 gegen 20.20 Uhr, ausgerückt. Gemeldet war ein Kaminbrand in der Kondelstraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung zu sehen, sowie eine thermische Verfärbung am Kamin. Das alles deutete auf den gemeldeten Kaminbrand hin. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht.