Blaulicht : Feueralarm: Aufregung am Heiligen Morgen im Krankenhaus Trier-Ehrang

Trier-Ehrang Schreck zum Start in die Weihnachtstage im Krankenhaus Trier-Ehrang. Am Dienstagmorgen hat dort der Feueralarm ausgelöst. Der Schuldige wurde in der Küche gefunden, der Einsatz schnell beendet.

Am frühen Heiligen Morgen, gegen 9.15 Uhr, meldete die Leitstelle Trier eine Rauchentwicklung im Klinikum Mutterhaus Ehrang.

Dort hatte ein qualmender Toaster für Aufregung gesorgt. Die Berufsfeuerwehr hatte die die Ursache schnell unter Kontrolle.