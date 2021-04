Zu viele Abgase? : Feueralarm – So haben Motorradfahrer eine Sperrung des Burgbergtunnels in Bernkastel-Kues ausgelöst

Feueralarm – So haben Motorradfahrer eine Sperrung des Burgbergtunnels in Bernkastel-Kues ausgelöst

Bernkastel-Kues Alarm in Bernkastel-Kues: Der Burgbergtunnel war am Sonntag zwei Stunden lang gesperrt. Der Grund dafür könnte ein ganz simpler sein.

Die Brandmeldeanlage des Burgbergtunnels in Bernkastel-Kues ist nach Mitteilung der Polizei am Sonntag, 25. April, gegen 17 Uhr ausgelöst worden. Laut Zeugenaussage wurde diese aktiviert, als eine Motorradgruppe durch den Tunnel fuhr. Grund für den Alarm sei, so die Polizei, wohl die erhöhte Abgasentwicklung im Tunnel gewesen. Durch den Alarm senkten sich automatisch die Einfahrtsschranken an den Tunneleingängen und die Durchfahrt wurde gesperrt. Die Sperrung dauerte rund zwei Stunden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr ab- und umgeleitet.