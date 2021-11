120 Einsatzkräfte : Feueralarm im Schönfelderhof bei Zemmer

Foto: Fritz-Peter Linden

Orenhofen Großeinsatz für die Feuerwehr am Montagmorgen: Im Schönfelderhof hat es in einem der Zimmer gebrannt. Was passiert ist.

Um kurz nach 4 Uhr meldete die Leitung des Schönfelderhofs einen Zimmerbrand. Innerhalb kurzer Zeit wurden rund zehn Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften alarmiert.

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass in einem Zimmer eine Bettdecke brannte. Das Feuer wurde vermutlich durch eine Zigarette ausgelöst. Die Heimleitung konnte den Entstehungsbrand bereits löschen. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen.

Neben den rund 120 Einsatzkräften der Feuerwehr waren die Polizei und der Rettungsdienst