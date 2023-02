Brand am Dienstagmittag : Feueralarm in Fell: Einsatzkräfte löschen Wohnungsbrand im Ort (Fotos)

Feueralarm in Fell: Einsatzkräfte löschen Wohnungsbrand im Ort (Fotos)

Brand am Dienstagmittag

Fell Der Wohnungsbrand in Fell ist im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dann rückte die Feuerwehr mit mehr als 40 Einsatzkräften an.

Zu einem Gebäudebrand in Fell ist die Feuerwehr am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr alarmiert worden. In der Friedensstraße kam es im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses zu einem Zimmerbrand. Wie es zu dem Brand kam, ist zur Zeit Teil der polizeilichen Ermittlung.