Aus dem Schlaf gerissen Feueralarm in Neuerburg: Mehrstöckiges Wohnhaus brennt in der Nacht (Fotos)

Neuerburg · Lichterloh in Flammen hat ein mehrstöckiges Wohnhaus in Neuerburg in der Eifel gestanden. Rund 80 Feuerwehrkräfte von elf verschiedenen Wehren kämpften gegen das Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Nachbarhäuser. Was dort passiert ist.

02.04.2023, 11:04 Uhr

37 Bilder Wohnhausbrand in Neuerburg 37 Bilder Foto: Feuerwehr VG Südeifel