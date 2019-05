Keine Verletzten : Feueralarm in Preist - Dachstuhl in Flammen - Zwei Häuser unbewohnbar

Foto: TV/Frank Göbel

Preist Feueralarm - In Preist hat am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen gestanden. Schon von Weitem war der Rauchpilz zu sehen.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits erste Flammen aus dem Dachstuhl. Von weitem war ein Rauchpilz über Preist zu sehen.

Nach Informationen der Feuerwehr wird das Anwesen von einer Familie bewohnt. Sie selber bemerkte den Brand, alarmierte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Die im Haus nebenan wohnende ältere Dame konnte ebenfalls das Gebäude verlassen.

Zunächst versuchten die Einsatzkräfte einen Innenangriff, der jedoch aufgrund der enormen Hitze abgebrochen werden musste. Dann wurde das Feuer von außen mit mehreren Rohren bekämpft. Eine sogenannte Riegelstellung der Feuerwehr rettete das Nachbarhaus.

Kurze Zeit später traf die Drehleiter aus Bitburg an. Mit Hacken und Motorsäge wurde das Dach geöffnet. Nun konnte das Feuer direkt von oben gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten betreute das DRK aus Speicher die Bewohner des Hauses. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch über noch den ganzen Vormittag.

Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Am wahrscheinlichsten sei jedoch ein technischer Defekt, so die ersten Vermutungen.

Laut Einsatzleiter der Feuerwehr, Arnold Faber, sind beide Häuser vorerst unbewohnbar. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der Kandelsweg sowie die Speichererstraße waren während der Löscharbeiten gesperrt.