Zug gestoppt Feueralarm in Regionalexpress der Deutschen Bahn - Fahrgäste in Schweich evakuiert

Schweich · Schreck am Sonntag: Wegen eines Feueralarms wurde ein Regionalexpress der Deutschen Bahn am Bahnhof Schweich abrupt gestoppt. Alle Fahrgäste wurde evakuiert. Was dort passiert ist.

02.04.2023, 14:02 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth