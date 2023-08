Einsatz am Montagabend Feueralarm in Trier-West: Vier Menschen bei Balkonbrand verletzt

Zu einem Brand ist es am späten Montagnachmittag in der Peter Schröder-Straße in Trier-West gekommen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurde der Brand gegen 17.31 Uhr gemeldet. Als der erste Löschzug eintraf, schlugen bereits die Flammen vom Balkon im Erdgeschoss. Da das Feuer drohte, in die Wohnung überzugreifen, wurden direkt weitere Löschzüge alarmiert. Trotzdem griff das Feuer nach bisherigen Informationen auch auf die Wohnung über. Die Feuerwehr evakuierte die Menschen in dem Mehrfamilienhaus, weil auch das Gebäude schnell verraucht war.