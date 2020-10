Retter in der Not : Feuerwehr befreit Frau mit Säbelsäge in Trier

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Die Feuerwehr Trier hat am Dienstagmorgen eine in ihrem Treppenhaus in Trier Alt-Kürenz eingeklemmte Dame gerettet.

Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Dame im Treppenhaus in der Avelsbacher Straße gestürzt und wurde hierbei zwischen den Streben des Treppengeländers eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte befreiten sie daraus mit einer Säbelsäge gegen 9 Uhr. Der Rettungsdienst kümmerte sich danach um die Frau.