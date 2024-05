25 Einsatzkräfte vor Ort Küchenbrand in Trier – Zwei Menschen im Krankenhaus

Trier · Flammen in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Nord: Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und verhindert Schlimmeres. Zwei Personen wurden trotzdem in eine Klink gebracht.

29.05.2024 , 18:08 Uhr

Die Feuerwehr wurde zu einem Küchenbrand in Trier-Nord gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat