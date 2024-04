Aufräumarbeiten Feuerwehr bei Mertesdorf im Einsatz – mehrere Stunden Straßensperrung erwartet

Ein Feuerwehreinsatz auf der K77 am Ortsausgang von Mertesdorf in Richtung Mülldeponie wird wohl zu einer mehrstündigen Sperrung führen. Das teilte die Feuerwehr der VG Ruwer am Freitagmittag mit. Demnach hat ein Lkw mehr als 50 Liter Betriebsstoffe verloren.