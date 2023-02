Feuer bricht neben Kindertagesstätte aus : Zimmerbrand in Bausendorf: Technischer Defekt wahrscheinlich Ursache

Bausendorf Wegen eines Brandes in Bausendorf sind am frühen Donnerstagmorgen die Freiwilligen Feuerwehren aus Bausendorf, Olkenbach, Bengel und Kröv ausgerückt. In einem Wohnhaus direkt neben der Kindertagesstätte war ein Feuer ausgebrochen: Ein Zimmer geriet komplett in Brand, ein weiteres wurde verrußt, wie Christoph Zender, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, mitteilt.

Auslöser sei wahrscheinlich ein Defekt an einem technischen Gerät gewesen.

Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand zu Schaden kam. Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, berichtet Zender.

(uq)