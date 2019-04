später lesen Feuerwehreinsatz Feuerwehr bekämpft Gebäudebrand in Maring-Noviand FOTO: Florian Blaes FOTO: Florian Blaes Teilen

Die Feuerwehr ist am heutigen Montagmittag zu einem Gebäudebrand in der Weingartenstraße in Maring-Noviand ausgerückt. Ein Großaufgebot ist vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung und Behinderungen in der Ortsdurchfahrt. Von Florian Blaes