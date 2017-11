später lesen Feuerwehr Weihnachtliche Schieflage: Feuerwehr fällt elf Meter hohen Tannenbaum in Trierer Ostallee FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Einen elf Meter hohen Weihnachtsbaum in der Ostallee in Trier hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gefällt, bevor er zur Gefahr für Autofahrer und Fußgänger werden konnte. red