Großeinsatz in Hermeskeil Schuppen zwischen drei Häusern lichterloh in Flammen

Hermeskeil · In Hermeskeil stand in der Nacht zum Sonntag ein Schuppen zwischen drei Häusern in Flammen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

14.01.2024 , 12:29 Uhr

27 Bilder Feuerwehren löschen brennenden Schuppen in Hermeskeil 27 Bilder Foto: TV/Florian Blaes

Von Florian Blaes