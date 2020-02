Sturmtief „Sabine“ : Freiwillige Feuerwehr Großlittgen fährt vier Einsätze

Großlittgen (cmo) Viel Holz in Großlittgen: Das Unwetter „Sabine“ hielt die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zwischen Sonntag und Montag, 9. und 10. Februar, auf Trab. Die meisten Einsätze verzeichnete die Feuerwehr aus Großlittgen.

Gemeinsam mit Einsatzkräften aus Salmtal hatte die Wehr dort am frühen Montagmorgen vier Einsätze zu bewältigen. Nachdem die Nacht recht ruhig verlaufen war, wurden die Feuerwehren am frühen morgen gleich zu mehreren Einsatzorten alarmiert. Es galt fünf Bäume an vier verschiedenen Einsatzorten zu beseitigen.



Die Einsatzorte: