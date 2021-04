Brand : Zigarette löst Brand an einem Wohnhaus in Irsch aus (Fotos)

Zigarette löst Brand an einem Wohnhaus in Irsch aus (Fotos)

Irsch/Saar Weil die Fassade eines Wohnhauses brannte, musste die Feuerwehr Trier am Wochenende nach Irsch ausrücken. Der Grund war vermutlich eine Zigarette. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Am Samstagnachmittag wurde der Leitstelle Trier gegen 16.30 Uhr ein Brand an einem Wohnhaus in Irsch gemeldet.