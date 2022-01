Feuerwehr : Trier: Reklametafel in der Riverisstraße in Brand geraten

In der Riverisstraße in Trier brannte eine Reklametafel, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Am Freitag brannte in der Riverisstraße in Trier eine Reklametafel an einer Hauswand. Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma schritten ein, um den Brand zu löschen.

Am Freitagabend gegen 17.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Riverisstraße gerufen. An einem Gebäude brannte eine Reklametafel an einer Hauswand. Noch bevor die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Mitarbeiter einer dort ansäsigen Firma mit Pulverlöscher das Feuer gelöscht.

Die Feuerwehr übernahm die Brandnachschau. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei sowie die Polizeiinspektion Trier.

(siko)