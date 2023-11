Feuerwehreinsatz in Trier-Ehrang Wenn das Essen auf dem Herd vergessen wird

Ein verbranntes Essen hat am Freitagvormittag in Trier-Ehrang einen Einsatz der Trierer Berufsfeuerwehr ausgelöst. In der Alemannenstraße hatte ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus wegen Brandgeruch Alarm ausgelöst. Der herbeigeilte Löschzug der Berufsfeuerwehr brach die Tür zur betreffenden Wohnung auf, in der zum Zeitpunkt des Brandes keine Person anzutreffen war und räumte die Reste weg. Die verqualmte Wohnung wurde gelüftet.