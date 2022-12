Blaulicht : Feuerwehreinsatz am Morgen: Wenn die Couch brennt

Trier In einer Wohnung in Trier-Euren hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Montagmorgen um 5.08 Uhr musste die Feuerwehr in die Ottostraße in Trier-Euren ausrücken. In einer Wohnung hatte eine Couch gebrannt.

Als die Feuerwehr ankam, traf sie den Bewohner der Wohnung bereits auf einer Treppe vor dem Haus an. Die Einsatzkräfte konnten die Couch mit kleinem Löschgerät löschen und so verhindern, dass das Feuer auf weitere Einrichtungsgegenstände übergreift.