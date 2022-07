Einsatz in Trier-Kürenz : Kunststoff-Flasche auf dem heißen Herd geschmolzen – Nachbarn alarmieren die Feuerwehr

Einsatz in Trier-Kürenz

Trier Feuerwehreinsatz in Trier-Kürenz: Aufmerksame Nachbarn haben den Rauchmelder in einer Wohnung piepen gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die mussten die Tür zu dem Appartement aufbrechen – und fanden schnell den Grund für den Alarm.

In Trier-Kürenz haben am Montagabend, 25. Juli, aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr alarmiert, als in der Wohnung nebenan der Rauchmelder losging. Weil dort niemand zu Hause war, mussten die Einsatzkräfte die Tür aufbrechen. Die Wohnung war stark verraucht. Die Ursache war schnell gefunden: Der Herd war noch angeschaltet, und auf der Herdplatte stand eine Kunststoffflasche mit Reinigungsmittel. Diese war geschmolzen und daraufhin der Feuermelder losgegangen.