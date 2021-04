Einsatz in Trier-Ehrang : Feuerwehr löscht Brand auf Schrottplatz

Symbolfoto. Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Trier-Ehrang Bei Arbeiten in einem Recycling- und Entsorgungsbetrieb in der Trierer Servaisstraße sind am Dienstag Teile eines Gelenkbusses in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von TV-Redaktion

Die Feuerwehr rückte um 11.38 Uhr mit Löschzügen der Wachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Ehrang und einem Rettungstransportwagen aus. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort, da der Umfang des Brands zunächst unklar war.

An der Einsatzstelle stellte die Feuerwehr laut Einsatzleiter fest, dass bei Zerkleinerungsarbeiten mit einem Handschneidegerät brennbare Teile eines ausrangierten Gelenkbusses Feuer gefangen hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand.