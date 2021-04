Brand : Feuerwehr löscht brennenden Wäschehaufen in Gerolstein

Feuerwehr löscht brennenden Wäschehaufen in Gerolstein

Ein Brandmelder in einem Gerolsteiner Hotel hat am Dienstagnachmittag Alarm ausgelöst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Grund dafür war ein Wäschehaufen, der sich aus bisher nicht bekannter Ursache entzündet hatte und zunächst nur starken Rauch entwickelte. Erst beim Herausbringen des Wäschebehälters nch draußen entflammten sich die Wäscheteile offensichtlich unter Sauerstoffzufuhr außerhalb des Hotels. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. Zwei Personen wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich im Krankenhaus untersucht.