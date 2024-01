Rauchentwicklung in Schuppen Feuerwehr löscht Brand in Trittenheim

Nach Mitteilung der Polizei rückten am Freitagmittag Feuerwehr und Polizei wegen einer Rauchentwicklung nach Trittenheim in die Moselweinstraße aus. Dort stellte die Feuerwehr den Brand eines Ofens fest, der in einem Schuppen betrieben wurde. Die Flammen schlugen zwischenzeitlich aus dem Schornstein, konnten jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand leichter Sachschaden am Schuppen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Ursache des Brandes ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.