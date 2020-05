Blaulicht : Feuerwehr löscht brennende Thujahecke in Thomm

Thomm Eine brennende Hecke hat am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz in Thomm ausgelöst. Ein schnelles Eingreifen war erforderlich, da die Hecke direkt neben einer Garage stand.

Am Freitagnachmittag, um 15:45 Uhr, kam es in der Höhenstraße in Thomm zum Brand einer hohen Thujahecke. Da die brennende Hecke unmittelbar an einer Garage stand, wurden gleich mehrere Feuerwehren alarmiert um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.