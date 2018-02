später lesen Blaulicht Feuerwehr löscht brennenden Anbau in Trittenheim FOTO: Florian Blaes FOTO: Florian Blaes Teilen

Twittern

Teilen



Ein Holzanbau an einem Wohnhaus in Trittenheim ist am Mittwochnachmittag komplett abgebrannt. Größeren Schaden vom Haus konnte die Feuerwehr aber abwenden.

Joachim Engbrocks Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen