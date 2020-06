Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr : LKW mit Abfall steht in Trier in Flammen

LKW mit Abfall steht in Trier in Flammen

Trier Ein brennender Müll-Laster hat am Dienstag in Trier die Feuerwehr stundenlang beschäftigt.

Der Fahrer eines Müllfahrzeugs war gerade auf der A 602 zur Müllabladestelle in die Metternichstraße unterwegs, als er durch den Rückspiegel starken Rauch bemerkte. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Fahrzeug von der Autobahn in die Zurmaiener Straße an eine Stelle, an der rundherum alles frei war. Zeitgleich alarmierte er die Feuerwehr.