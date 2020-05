Blaulicht : Feuerwehr löscht brennenden LKW in Trier-Ehrang

Feuerwehr löscht brennenden LKW in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang Wegen eines brennenden LKWs ist die Berufsfeuerwehr am Dienstagmittag nach Trier-Ehrang ausgerückt.

In der Straße „Auf dem Adler“ in Trier-Ehrang hat am Dienstagmittag ein LKW gebrannt. Der Brand ereignete sich gegen 14 Uhr.