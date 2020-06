Polizei : Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die Feuerwehr im Einsatz. Foto: TV/Frank Göbel

Wittlich Vermutlich wegen eines technischen Defekts kam es am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einer Tiefgarage in Wittlicher-Wengerohr zum Schmorbrand eines Autos. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, das Fahrzeug aus der Tiefgarage zu entfernen und zu löschen.