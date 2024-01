Feuerwehr im Einsatz Kaminbrand in der Vulkaneifel

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 21.15 Uhr in einem Einfamilienhaus in Sassen zu einem Kaminbrand. Die Feuerwehr aus Uersfeld, Höchstberg, Sassen und Kolverath konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, so dass niemand verletzt wurde. Schaden am Haus entstand nicht, lediglich der Kamin selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach Polizeiangaben hatten sich vermutlich im Kamin abgesetzte Rußreste entzündet.