Blaulicht : Feuerwehr löscht Küchenbrand in Trier

Foto: Agentur Siko

Trier Zu einer brennenden Küche musste am Neujahrstag gegen 17 Uhr die Feuerwehr in die Charlottenstraße in Trier-Gartenfeld ausrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko