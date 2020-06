Nächtlicher Einsatz : Feuerwehr löscht LKW-Brand in Trier

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Trier-Euren Die Berufsfeuerwehr Trier ist in der Nacht zum Samstag zu einem Einsatz in Trier-Euren ausgerückt. Bei der Alarmierung gegen 23.45 Uhr hießt es zunächst: starke Rauchentwicklung an einer Halle in der Ottostraße.

Beim Eintreffen vor Ort sahen die Einsatzkräfte einen geparkten Schrott-Transporter, der in Flammen stand.

„Wir haben den Brand gelöscht, aber der LKW wurde durch das Feuer zerstört“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf TV-Anfrage mit. Die Einsatzkräfte verhinderten ein mögliches Übergreifen der Flammen auf ein nahes Gebäude.