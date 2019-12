Feuerwehr löscht mehrere brennende Schuppen in Speicher

Speicher Die Feuerwehr ist am Dienstagabend nach Speicher ausgerückt, um dort mehrere Schuppen zu löschen, die in Brand geraten waren. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt.

Die Feuerwehren rund um Speicher kommen derzeit nicht zur Ruhe. Nach den zahlreichen Bränden im Spätherbst, die möglicherweise durch einen Brandstifter verursacht wurden (der Volksfreund berichtete) und einem Wohnungsbrand vor kurzem, ist am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr erneut der Alarm ausgelöst worden. Diesmal rückten die Wehren aus Speicher, Herforst und Preist zu einem Brand zweier Schuppen in einem Wohngebiet in Speicher aus.