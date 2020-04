1700 Quadratmeter : Feuerwehr löscht Waldbrand bei Serrig – Ursache derzeit ungeklärt

Serrig Erneut hat ein Waldbrand den Einsatz der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gefordert – gegen 19 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle in Trier ein. Bereits am Mittwochabend waren die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand nach Mannebach ausgerückt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

In einem Waldstück an der Kreisstraße 139 zwischen Serrig und Greimerath hätten Augenzeugen eine Rauchentwicklung aus dem Wald oberhalb der Straße bemerkt.

Die Feuerwehr musste rund 200 Meter Schlauchleitung verlegen um zu der Brandstelle im unwegsamen Steilhang zu gelangen.

Die Wasserversorgung wurde mit mehreren Tanklöschfahrzeugen und dem 8000 Liter Tank des Technischen Hilfswerks (THW) Saarburg sichergestellt.

Betroffen war eine Fläche von rund 1700 Quadratmetern. Nachdem die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht hatten, ockerten sie den Waldboden mit Hacken, um auch die letzten Glutnester zu löschen.

Zu größeren Schäden kam es nicht. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Da die Brandstelle in unwegsamen Gelände mitten im Wald liegt, schließt die Feuerwehr Brandstiftung nicht aus. Auch bei dem Brand am Vortag in Mannebach werde eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Die Feuerwehr weist außerdem erneut auf die aktuell hohe Waldbrandgefahr hin.