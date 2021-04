Feuerwehreinsatz : Wehr rückt zu Hausbrand aus

Mayen (red) Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist am Mittwoch in Lederbach kurz nach Mitternacht in Brand geraten. Den Feuerwehrleuten aus Hohenleimbach, Brohltal, Niederzissen, Kempenich, Weibern, Spessart und Adenau gelang es, den Brand zu löschen.

Die Ursache für die Entstehung des Brandes ist zurzeit noch nicht bekannt.