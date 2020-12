Rettung in höchster Not : Feuerwehr rettet Katze von Brücke in Irrel

Rettung in höchster Not

Irrel Gefahr gebannt: Tierisches Glück hatte am Sonntag eine Katze in Irrel.

Die Feuerwehr Irrel hat am späten Sonntagnachmittag eine Katze auf der Brücke über dem Kreisel in Irrel gerettet. Mit einer Drehleiter befreite sie das Tier, das irgendwie hinter die seitliche Abtrennung der Brücke gekommen war und ganz nah am Rand der Brücke saß, aus seiner misslichen Lage und brachte es in Sicherheit.