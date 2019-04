später lesen Eingesperrt Feuerwehr rettet Kleinkind aus Auto in Saarburg FOTO: Wilfried Hoffmann FOTO: Wilfried Hoffmann Teilen

Die Feuerwehr in den Staden wurde gegen 12 Uhr am Mittwochmittag nach Saarburg alarmiert. Ein Kleinkind war in einem neuen Peugeot eingesperrt. Von Wilfried Hoffmann