Feuerwehr : Feuerwehr rettet Mann in Traben-Trarbach aus brennender Wohnung

Traben-Trarbach Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Montag in Traben-Trarbach einen Mann gerettet. Um 0.19 Uhr hatte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Moselstraße der Polizei in Zell gemeldet, dass die Rauchmelder im Haus angeschlagen hätten.

Die alarmierte Feuerwehr entdeckte in einer der Wohnungen einen Küchenbrand und löschte diesen. Der Mieter hatte in einem Nebenraum geschlafen. Er wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unverletzt gerettet.

Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.