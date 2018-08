später lesen Rettungseinsatz Feuerwehr rettet Wildschweinfamilie in Tawern vor dem Ertrinken Teilen

Nicht schlecht staunte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Buchwald“ in Tawern am Montagmorgen. Als die Frau alleine im Haus am Schreibtisch ihrer Arbeit nachging, hörte sie komische Geräusche aus dem Garten. Von Wilfried Hoffmann