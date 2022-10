Feuerwehreinsatz : Rauchentwicklung in Bollendorfer Einfamilienhaus

Bollendorf Wegen einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen nach Bollendorf geeilt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntagmorgen die Polizeiinspektion Bitburg gegen 8.30 Uhr durch die Rettungsleitstelle in Trier über eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Schlossstraße in Bollendorf informiert. Ein Heimrauchmelder soll ebenfalls ausgelöst haben. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren fest, dass Rauch aus dem Kaminofen in das Einfamilienhaus einströmte. Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr sicherte den Kamin und lüftete das Wohnhauses ausgiebig. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nicht. Im Einsatz waren ca. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bollendorf und Ferschweiler sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg.