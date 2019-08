Großeinsatz : Fahrzeuge mit ätzender Flüssigkeit verunreinigt – Feuerwehr rückt in Saarburg aus

Saarburg Weil ein Tanklastzug nahe Hockenheim am Dienstagnachmittag ätzende Flüssigkeit verloren und Fahrzeuge verunreinigt hatte, die auf dem Weg nach Saarburg waren, ist am frühen Dienstagabend die Feuerwehr zum Freizeitpark Warsberg ausgerückt.

Weil zwei Fahrzeuge und ein Wohnwagen mit einer ätzenden Flüssigkeit kontaminiert waren, ist am Dienstag, 27. August, gegen 17.30 Uhr, in Saarburg im Freizeitpark Warsberg die Feuerwehr ausgerückt. Das teilt die Polizei mit.

Vorausgegangen war ein Zwischenfall einige Stunden zuvor am Autobahnkreuz Hockenheim in Baden-Württemberg. Ein Tanklastzug hatte wegen einer Undichtigkeit des Tanks einen Teil seiner Flüssigkeit verloren, die unter anderem auf die beiden hinter ihm fahrenden Fahrzeuge schwappte. Bei ihrer Ankunft in Saarburg fiel den Fahrzeugeigentümern auf, dass der Lack der Fahrzeuge verätzt war. Eine telefonische Rücksprache mit der für den Schadenort zuständigen Polizei in Walldorf ergab, dass der verursachende Tanklastwagen zwischenzeitlich von der Polizei angehalten wurde. Bei der verlorenen Flüssigkeit soll es sich um einen stark ätzenden Stoff handeln.