Blaulicht : Feuerwehr rückt zu Brand im „Alten Bahnhof“ in Wittlich aus

Feuerwehr rückt zu Brand im „Alten Bahnhof“ in Wittlich aus

Wittlich Im „Alten Bahnhof“ hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Glücklicherweise erkannten Passanten den Brand frühzeitig.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember kam es in dem leerstehenden Gebäude des "Alten Bahnhofs" in Wittlich aus bislang ungeklärten Gründen zu einer starken Rauchentwicklung. Das teilt die Polizei mit.