In einem Haus in Altrich hat der Kamin Feuer gefangen

Die Feuerwehren von Altrich und Salmtal sowie die Polizei sind am Dienstag, 12.09 Uhr wegen eines Kaminbrands in Altrich ausgerückt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war offenbar im oberen Drittel des Kamins ein Brand entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löscht. Der Schaden, der nach bisherigen Erkenntnissen nur am Kamin selbst entstand, konnte laut Polizei noch nicht endgültig beziffert werden..

(red)