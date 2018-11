später lesen Blaulicht Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in Trier-Irsch aus FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Freitagabend zu einem Brand in Trier-Irsch gerufen worden. Bei ihrer Ankunft in der Franz-Rupp-Straße bestätigte sich die erste Vermutung: Im Kamin des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. red