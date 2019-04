später lesen Entwarnung Feuerwehr rückt zu Kohlenmonoxid-Alarm in der Trierer Dampfschiffstraße aus FOTO: Konrad Geidies FOTO: Konrad Geidies Teilen

Zu einem Kohlenmonoxid-Alarm in die Dampfschiffstraße musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 14.35 Uhr ausrücken. Ein Hausbewohner hatte einen Defekt an einer Heiztherme festgestellt und leicht erhöhte Werte gemessen. Von Agentur Siko