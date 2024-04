Einsatz nahe Trier Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Zewen aus: Bekanntes Ausflugs-Restaurant betroffen

Trier-Zewen · Sirenen und Blaulicht in Trier: Wie die Feuerwehr mitteilt. soll es in Trier-Zewen zu einem Küchenbrand in einem bekannten Restaurant gekommen sein. Was bisher bekannt ist.

30.04.2024 , 08:51 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd