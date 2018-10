später lesen Blaulicht Feuerwehr rückt zu zwei Bränden in Trier aus - Keine Verletzten FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr am Montagvormittag in Trier zu Einsätzen ausgerückt. Erst fing eine defekte Druckermaschine Feuer, dann gab es einen Schmorbrand in einem Lederwarengeschäft in der Innenstadt. Von albi/MRA