Baulicht : Drohne hilft, Waldbrand im Hochwald zu lokalisieren

Reinsfeld Bei einem Brand zwischen Reinsfeld und dem Rösterkopf am Donnerstagnachmittag hat die Feuerwehr Reinsfeld eine Drohne eingesetzt. Diese half den Einsatzkräften, die Stelle des Feuers zu lokalisieren.

15 bis 65 Quadratmeter Totholz gehen am Donnerstagnachmittag, 16. Juni, im Hochwald in Flammen auf. Um 15 Uhr erhält die Leitstelle in Trier einen Anruf und alarmiert sofort die Einsatzkräfte. Das teilt die Polizei in Hermeskeil auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds mit. Da der Brandherd anfangs nicht gefunden werden kann, setzt die Feuerwehr eine Drohne ein, die das Feuer recht schnell lokalisieren kann: mitten im Wald, in einem unübersichtlichen Gebiet, zwischen Reinsfeld und dem Rösterkopf. Danach ist es für die Feuerwehr Reinsfeld ein leichtes, das Feuer zu löschen.